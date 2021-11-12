В Ленобласти введены новые коронавирусные ограничения. Сфера услуг и общепита снова страдает

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти опубликовал перечень новых ограничительных мер в 47-м регионе. Изменения касаются работы сферы услуг и общепита в желтых и красных зонах.

Теперь во всех салонах красоты, косметических салонах и парикмахерских ограничивается заполняемость посадочных мест, а маски стали обязательны. В красной зоне ограничение по заполняемости — не более 50% посадочных мест, в желтой — не более 75%.

Все рестораны и кафе красной и желтой зоны с 2:00 до 6:00 могут обслуживать посетителей исключительно навынос или с доставкой на дом. В остальное время допустимо использование не более 50% посадочных мест в красной зоне и не более 75% — в желтой. Для всех зон обязательно соблюдение дистанции между столами не менее 1,5 метров и обработка посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использования одноразовой посуды.

Также запрещено проведение всех массовых мероприятий.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге введена обязательная вакцинация для людей старше 60 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями.