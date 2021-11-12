Серьезная коммунальная авария может оставить жителей Выборга без воды на 3 дня

По информации наших читателей в Выборге произошла крупная авария на коммуникациях. Видеокадрами коммунальных «метаморфоз» делятся жители Выборга.

Об этом подписчики ivbg.ru сообщают вечером, 12 ноября. По неподтвержденным данным, прорыв труб произошел на улице Куйбышева в Выборге. Также сообщается, что без водоснабжения может остаться большая часть города.

Пол часа назад заметила, что нет воды в доме. Выяснилось, что где-то на Куйбышева, 13 проводились работы и случилась какая-то глобальная авария, — пишет наша читательница.

Диспетчерская служба Центрального района города пока не может связаться с «Водоканалом», чтобы получить оперативную информацию. Профильные службы пока также не комментируют данную ситуацию.

По последним данным в квартирах жителей пока нет только холодной воды. Официальная информация по-прежнему не поступала.