В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса

Рекомендованная розничная цена первого лекарственного средства от Covid-19 составила 5060 рублей.
В России зарегистрировали препарат от коронавируса «Арепливир», следует из государственного реестра лекарственных средств, сообщают РИА Новости.
Препарат от коронавирусной инфекции разработали и произвели на саранском заводе «Биохимик» в 2020 году. «Арепливир» входит в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса и включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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12.11.2021 106