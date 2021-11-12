В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса

Рекомендованная розничная цена первого лекарственного средства от Covid-19 составила 5060 рублей.

В России зарегистрировали препарат от коронавируса «Арепливир», следует из государственного реестра лекарственных средств, сообщают РИА Новости.

Препарат от коронавирусной инфекции разработали и произвели на саранском заводе «Биохимик» в 2020 году. «Арепливир» входит в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса и включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.