Правительство намерено ужесточить действующие ковид-ограничения

Правительство предложило внести изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РФ вечером, 12 ноября. Россиян ждут серьезные изменения уже в ближайшем будущем:

С 1 февраля 2022 года сертификат о вакцинации от COVID-19 будет содержать данные о прививке, перенесенной болезни или медицинском отводе. Ранее выданные документы обновятся автоматически;

организаторы массовых мероприятий и объекты торговли должны ввести вход по медицинским документам. Мера не касается аптек, магазинов продовольствия и товаров первой необходимости, но посетители должны соблюдать масочно-перчаточный режим;

те, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или живет в отдаленных селах и деревнях, смогут получить выписку из электронного сертификата с QR-кодом в МФЦ

граждане без сертификата о вакцинации смогут посещать общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста;

срок получения результата ПЦР-теста не должен превышать 24 часов. С согласия граждан результаты будут переданы в государственные информационные системы.

Тем временем в Ленобласти также ужесточаются ковид-ограничения. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти опубликовал перечень новых ограничительных мер в 47-м регионе. Изменения касаются работы сферы услуг и общепита в желтых и красных зонах.