Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 22 октября

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 12 ноября повысился до максимального уровня с 22 октября, преодолев отметку 73 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные площадки.
К моменту публикации доллар торговался по 73,02 рубля. В результате, по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии рост достиг 1,4%.
Курс евро к моменту публикации составлял 83,6 рубля. По сравнению с закрытием сессии 11 ноября котировки выросли на 1,68%.
11 ноября в Еврокомиссии улучшили прогноз по темпам роста экономики России, основанный на ожиданиях роста стоимости нефти. Средняя стоимость барреля марки Brent, как считают эксперты, по результатам года составит 71,6 доллара.
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12.11.2021 102