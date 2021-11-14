С десяток пожарных машин прибыло к дому Басевича в Петербурге — видео

Очевидцы делятся кадрами крупного пожара на Большой Пушкарской улице в Петербурге. На место ЧП прибыло порядка десяти пожарных машин.
Об этом в воскресенье, 14 ноября сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
Как отметил очевидец, пожар на площади 200 квадратных метров в доме Басевича на Большой Пушкарской улице уже ликвидировали. Причины возгорания пока неизвестны.
Как отмечает автор ролика, это уже четвертый по счету пожар в этом здании. До этого пламя разгоралось в нем в мае и июне 2021 года, а также
в июле 2020.
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