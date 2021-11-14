На новогодние праздники большинство петербуржцев решили остаться дома или путешествовать по России

Жители города на Неве начали приобретать билеты для поездок на Новый год. За границу в этом году собираются отправиться меньше 6 % петербуржцев.

В этом году в стране вырастет доля внутреннего туризма, заявил гендиректор городского туристско–информационного бюро Санкт-Петербурга Евгений Панкевич в интервью Невским Новостям.

Также это подтвердили и в сервисе Туту.ру, поскольку больше 94 % жителей Петербурга, которые планируют уехать из Северной столицы на Новый год, собираются путешествовать по России. На долю зарубежных бронирований у туристов приходится лишь 5,7 %.

Наиболее популярными у туристов из Санкт-Петербурга стали направления в Краснодар, Москву и Минеральные Воды.