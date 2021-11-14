Скончался актер сериала «Реальные пацаны»

Автор: Анастасия Щербакова
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Из жизни ушел заслуженный артист России, актер Игорь Бондаренко. Ему было 56 лет.

Об этом сообщает пресс-служба театра «ФЭСТ», где он много лет работал. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Игорь Бондаренко успел сняться во множестве кинопроектах. Так, он участвовал в съемках фильмов «Сибирский цирюльник», «Братья Карамазовы» (2008), «Золото Лангина», а также в сериалах — «Кармелита», «Реальные пацаны», «Счастливы вместе» и «Склифосовский».

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