Скончался актер сериала «Реальные пацаны»

Из жизни ушел заслуженный артист России, актер Игорь Бондаренко. Ему было 56 лет.

Об этом сообщает пресс-служба театра «ФЭСТ», где он много лет работал. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Игорь Бондаренко успел сняться во множестве кинопроектах. Так, он участвовал в съемках фильмов «Сибирский цирюльник», «Братья Карамазовы» (2008), «Золото Лангина», а также в сериалах — «Кармелита», «Реальные пацаны», «Счастливы вместе» и «Склифосовский».