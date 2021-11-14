Скончался актер сериала «Реальные пацаны»

Из жизни ушел заслуженный артист России, актер Игорь Бондаренко. Ему было 56 лет.
Об этом сообщает пресс-служба театра «ФЭСТ», где он много лет работал. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Игорь Бондаренко успел сняться во множестве кинопроектах. Так, он участвовал в съемках фильмов «Сибирский цирюльник», «Братья Карамазовы» (2008), «Золото Лангина», а также в сериалах — «Кармелита», «Реальные пацаны», «Счастливы вместе» и «Склифосовский».
Вам будет интересно
На сайте гражданских инициатив Change.org появилась петиция в защиту бывшего директора школы в Лукашах, который отказался принимать некачественный ремонт учебного...
14.11.2021 83