Более 700 человек подписали петицию в защиту уволенного директора Лукашевской школы

На сайте гражданских инициатив Change.org появилась петиция в защиту бывшего директора школы в Лукашах, который отказался принимать некачественный ремонт учебного заведения, а затем был уволен по «административным» причинам.

Как рассказал портал 47channel, у утру воскресенья, 14 ноября, петиция собрала 730 электронных подписей.

Авторы петиции обратились к администрации района и настаивают на том, чтобы директора восстановили в должности. В документе говорится о заслугах педагога перед школой и учениками.

Появилось много интересных кружков, а самое главное, что все бесплатно, и детям теперь есть чем заниматься, а это очень важно для школ в небольших поселках. Если директора не вернут, то все его труды пойдут насмарку, — указано в петиции.

Ранее этим инцидентом заинтересовался Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил проверить законность увольнения директора.