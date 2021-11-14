Ветер до 15 м/с и гололедица — прогноз погоды в Ленобласти на 15 ноября

Ближайшие три дня в Ленинградской области пройдут с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом в воскресенье, 14 ноября сообщает ГУ МЧС России по 47-му региону.

Так, согласно данным, завтра, 15 ноября на территории области на дорогах будет образовываться гололедица. Ночью местами небольшой мокрый снег. Днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, северный 7-12 м/с, днем юго-западный, западный 4-9 м/с, вечером на севере 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 гр., днем +3…-2 гр.

Во вторник, 16 ноября, синоптики предупреждают о порывах ветра до 15 м/С в прибрежных районах. Ночью и утром на дорогах также будет скользко.

17 ноября, в среду, на территории Ленинградской области области ночью ожидается обледенение дорог.