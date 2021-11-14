Сборная России по футболу проиграла Хорватии и упустила прямую путевку на ЧМ-2022

Сборная Хорватии победила национальную команду России в матче заключительного, десятого тура группового этапа отборочного турнира европейской зоны к чемпионату мира по футболу 2022 года.

Встреча на стадионе «Полюд» в Сплите, которую обслуживала бригада арбитров из Нидерландов под руководством Данни Маккели, завершилась со счётом 1:0.

Ключевой стала ошибка Фёдора Кудряшова на 82-й минуте, случайно срезавшего мяч в свои ворота после навеса с фланга.

Подопечные Валерия Карпина с первых минут умышленно отдали инициативу сопернику и на протяжении всего матча играли вторым номером, максимально насытив оборону и почти не выбегая в контратаки.

Хозяева нанесли 20 ударов по воротам Матвея Сафонова, однако лишь шесть из них пришлись в створ. Тем не менее российский голкипер неизменно отводил угрозу вплоть до ошибки партнёра.

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Благодаря этой победе Хорватия заняла первое место в группе и пробилась на мундиаль в Катаре. Россия осталась второй и теперь сыграет в стыковых матчах в конце марта 2022 года.