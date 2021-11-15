Стало известно сколько крыш в Санкт-Петербурге остаются дырявыми

Чиновники зачастую игнорируют жалобы горожан на управляющие компании и не осуществляют надзор.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, в Санкт-Петербурге насчитывается 1100 дырявых крыш.

Отмечается, что самыми проблемными районами Северной столицы стали Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Фрунзенский.

Горожане жалуются в администрацию города и чиновникам, однако крыши ремонтируются абы как и очень долго. Протечки продолжаются, а стоимость ремонта в квартирах увеличивается.