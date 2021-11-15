Дорожники досрочно отремонтировали подъезда к поселку Пушное

Дорогу в Выборгском районе отремонтировали раньше срока в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Согласно информации правительства Ленобласти, дорогу, связывающую поселок с трассой «Скандинавия», отремонтировали за два месяца. Изначально обновление шесть километрового участка было запланировано на 2022 год, однако слаженная работа «Ленавтодора» и подрядной организации позволила сделать все раньше.
Дорожники уложили два слоя нового асфальта, укрепили обочины и поставили новые остановки. В ближайшее время тут будет нанесена разметка.
Ремонт дороги прошел в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.
Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дорог.