Дорожники досрочно отремонтировали подъезда к поселку Пушное

Дорогу в Выборгском районе отремонтировали раньше срока в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Согласно информации правительства Ленобласти, дорогу, связывающую поселок с трассой «Скандинавия», отремонтировали за два месяца. Изначально обновление шесть километрового участка было запланировано на 2022 год, однако слаженная работа «Ленавтодора» и подрядной организации позволила сделать все раньше.

Дорожники уложили два слоя нового асфальта, укрепили обочины и поставили новые остановки. В ближайшее время тут будет нанесена разметка.