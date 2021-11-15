Правительство внесло в Госдуму законопроекты для борьбы с коронавирусом

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для получения доступа к ряду общественных мест и видов транспорта.

Правительство России выступило с предложением, согласно которому предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов может стать обязательным, причем данная мера будет действовать и в случае посещения мест, относящихся к категории общественных.

Предполагается, что перечень общественных мест, для посещения которых потребуется QR-код, будет определяться непосредственно главами регионов, в зависимости от эпидемиологической ситуации, причем на работу общественного транспорта, продуктовых магазинов и аптек, а также торговых точек, осуществляющих продажу товаров первой необходимости, действие данного законопроекта не распространяется.

Что касается второго законопроекта, поступившего на рассмотрение в Госдуму России, то он предлагает внесение изменений в Устав железнодорожного транспорта и Воздушный кодекс, в связи с чем продажа билетов будет осуществляться исключительно при наличии QR-кода. Дата вступления новых правил в силу пока неизвестна.

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Напомним, что после первого февраля 2022 года получить QR-код при наличии отрицательного результата ПЦР-теста смогут лишь лица имеющие медотвод от вакцинации.