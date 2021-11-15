За осень петербургские дворники вычистили 95 млн квадратных метров улиц и территорий зеленых насаждений

В Северной столице закончился сезон листопада.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, с начало осени петербургские дворники и садовники очистили 95 млн м² площадей.
В свою очередь за прошедший месяц из города на Неве собрано и вывезено 5,6 тысяч кубометров мусора и 10 тысяч тонн смёта.
Помимо уборки садовники высадили 4.910 деревьев, 13.795 кустарников и более 185.000 цветов.
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06.11.2021 272