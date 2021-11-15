За осень петербургские дворники вычистили 95 млн квадратных метров улиц и территорий зеленых насаждений

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В Северной столице закончился сезон листопада.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, с начало осени петербургские дворники и садовники очистили 95 млн м² площадей.

В свою очередь за прошедший месяц из города на Неве собрано и вывезено 5,6 тысяч кубометров мусора и 10 тысяч тонн смёта.

Помимо уборки садовники высадили 4.910 деревьев, 13.795 кустарников и более 185.000 цветов.

Вам будет интересно
В Санкт-Петербурге запечатлели несколько ручных белочек - фото
Фотограф не смогла пройти момо пушистых зверков. В телеграм-канале Петербургский дневник появились фотографии, на которых петербурженка прикармливает белочек в Удельном парке. Примечательно,...
06.11.2021 272
Автор