За осень петербургские дворники вычистили 95 млн квадратных метров улиц и территорий зеленых насаждений

В Северной столице закончился сезон листопада.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, с начало осени петербургские дворники и садовники очистили 95 млн м² площадей.

В свою очередь за прошедший месяц из города на Неве собрано и вывезено 5,6 тысяч кубометров мусора и 10 тысяч тонн смёта.

Помимо уборки садовники высадили 4.910 деревьев, 13.795 кустарников и более 185.000 цветов.