В Санкт-Петербурге запечатлели несколько ручных белочек — фото

Фотограф не смогла пройти момо пушистых зверков.

Источник: https://t.me/dnevspb Источник: https://t.me/dnevspb Источник: https://t.me/dnevspb Источник: https://t.me/dnevspb Источник: https://t.me/dnevspb

В телеграм-канале Петербургский дневник появились фотографии, на которых петербурженка прикармливает белочек в Удельном парке.

Примечательно, что пушистики совсем не боятся людей и с охотой принимают пищу.

Таким образом зверьки готовятся к предстоящей зиме.