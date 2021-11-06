В Санкт-Петербурге запечатлели несколько ручных белочек — фото

Фотограф не смогла пройти момо пушистых зверков.
Источник: https://t.me/dnevspb
Источник: https://t.me/dnevspb
Источник: https://t.me/dnevspb
Источник: https://t.me/dnevspb
Источник: https://t.me/dnevspb
В телеграм-канале Петербургский дневник появились фотографии, на которых петербурженка прикармливает белочек в Удельном парке.
Примечательно, что пушистики совсем не боятся людей и с охотой принимают пищу.
Таким образом зверьки готовятся к предстоящей зиме.
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28.10.2021 204