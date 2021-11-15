Сотрудника ГИБДД задержали на трассе под Лугой. Сейчас проводится служебная проверка.

Сотрудники собственной безопасности полицейского главка задержали в Лужском районе Ленобласти сотрудника ГИБДД,стрелявшего из травматического пистолета по своей жене, передает 47new.

Задержание произошло около трёх часов дня 15 ноября на трассе в Лужском районе. Как выяснилось, после инцидента с женой он покинул место преступления. На данный момент производится служебная проверка.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудник ГИБДД Красносельского района Петербурга подозревается в стрельбе по собственной супруге, с которой находится в состоянии развода. Причиной конфликта мог стать их 9 -летний общий сын, которого родители не могут поделить.