Семидесяти ветеранам отремонтируют дома в 2022 году

На эти цели в бюджете Ленобласти предусмотрен 21 млн рублей на 2022-2024 годы. Это позволит ремонтировать около 70 домов ветеранов в год.

Регион одним из первых в стране принял программу ремонта домов в частном секторе, принадлежащих ветеранам. Итого с 2015 года было отремонтировано 607 частных домов ветеранов, инвалидов, блокадников, тружеников тыла.

«Область провела хорошую работу. Важно, что мы не только обеспечили ветеранов жильем, но и одними из первых в России подняли тему ремонта их частных домов. Просьба к комитету – контролировать качество и стоимость работ очень внимательно, чтобы дома ветеранов были отремонтированы быстро и надежно», – отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, что правительство Ленобласти возместит часть затрат жителей на догазификацию. Максимальный размер субсидии на одно домовладение для ветеранов ВОВ составит 300 тысяч рублей, для льготников – 165 тысяч, для остальных собственников – до 145 тысяч рублей. С 1 января 2022 года размер субсидии увеличится.