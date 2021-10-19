В Ленобласти догазифицируют более 85 тысяч домовладений

В России 18 октября вступили в силу новые правила подключения к сетям в рамках программы социальной догазификации.

В Ленобласти в программе участвуют 466 населенных пунктов, в сводный план-график догазификации вошли 85,5 тысяч домовладений. Планируется, что до конца года к газу подключат более 3 тысяч домовладений, в 2022 — более 60 тысяч участков, в 2023-2024 годах — более 20 тысяч.

При этом правительство Ленобласти возместит часть затрат жителей на догазификацию. Максимальный размер субсидии на одно домовладение для ветеранов ВОв составит 300 тысяч рублей, для льготников – 165 тысяч, для остальных собственников – до 145 тысяч рублей. С 1 января 2022 года размер субсидии увеличится.

Сейчас на догазификацию подано почти 10 тысяч заявок. Напомним, что подать документы на подведение газа до участка можно в единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», на портале, на сайте единого оператора газификации России connectgas.ru и по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте.