Перминов поздравил с переназначением главу региона-партнера области в Германии

Сергей Перминов адресовал Мануэле Швезиг поздравления по случаю ее утверждения на посту Министра-Президента Мекленбурга-Передней Померании – долговременного региона-партнера субъекта РФ в ФРГ.

Кадровое решение было объявлено в Шверине в понедельник на основе соглашения о коалиции политических партий «СДПГ» и «Левая» в федеральной земле на 2021-2026 годы.

Как отметилПерминов, в соглашении «продолжен долговременный курс на интенсивное региональное сотрудничество с Ленинградской областью». Это ставшее доброй традицией партнерство стороны развивают на протяжении вот уже без малого 20 лет – с момента подписания Совместной Декларации о региональном сотрудничестве в январе 2002 года. На этом треке нынешнее руководство федеральной земли ФРГ последовательно прилагает усилия во взаимодействии с губернатором Александром Дрозденко.

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По оценке Сергея Перминова, к слову, входящего в сенате в группу по сотрудничеству с Бундесратом ФРГ, в таком продолжении курса сотрудничества двух регионов «жители Ленинградской области видят верность общим интересам добрососедства и дружбы, испытывают чувство признательности и надежду на дальнейшее взаимовыгодное и продуктивное региональное сотрудничество, в том числе по обозначенным в соглашении о коалиции направлениям форумов диалога деловых кругов, развития портов и школьных обменов».

Сергей Перминов выразил уверенность в том, что «развитие дружественных связей двух регионов будет и далее способствовать укреплению взаимопонимания и благополучия их жителей».

Соглашение «СДПГ» — «Левая» по коалиции в Мекленбурге постулировало, что продолжатся диалог с РФ и интенсивное региональное партнерство с Ленинградской областью, каждые два года продолжит проводиться деловой форум «День России» (поочередно с «Днями немецкой экономики в Ленинградской области»), коалиция будет развивать портовую инфраструктуру федеральной земли с целью укрепления связей со Скандинавией, Балтией и Россией, а также стремится к организации международных школьных обменов, в том числе, с РФ.