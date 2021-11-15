Александр Дрозденко вошел в состав президиума Государственного совета РФ

Соответствующие изменения в составе утвердил президент Владимир Путин.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко вошел в состав президиума Госсовета. Распоряжение президента России Владимира Путина было опубликовано в понедельник, 15 ноября, сообщает ТАСС.

Глава государства внес изменения в состав членов президиума Государственного совета Российской Федерации. Согласно документу, Путин включил в состав своего полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, главу Ленобласти Александра Дрозденко, главу Северной Осетии Сергея Меняйло и других.

Президиум состоит из 28 человек. В него автоматически входят те 18 глав регионов, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета. Еще 10 человек находятся в президиуме на ротационной основе.