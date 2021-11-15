Порядка трех тысяч переписчиков заразились Covid-19 во время переписи населения

Пострадавшие от инфекции получат страховку, пообещал глава Росстата Павел Малков.

Всего в переписи было задействовано около 314 тысяч человек. Из низ более трех тысяч заразилось коронавирусом во время проведения опросов.

У нас заболело около пяти тысяч переписчиков за все время. Из них COVID подтвержден более чем у трех тысяч. Вот эти люди должны будут получить страховки, — отметил глава Росстата Павел Малков на пресс-конференции по итогам завершения основного этапа переписи населения.

Также глава ведомства добавил, что страховки получат и те переписчики, кто попал в какие-либо инциденты, которых было зафиксировано около 140. В них вошли укусы собак, агрессивные действия, факты хищения имущества и падения с травмами.