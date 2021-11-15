Разрушением музея «Дорога жизни» заинтересовались в центральном аппарате СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о разрушении музея «Дорога жизни» во Всеволожском районе.

Об этом в понедельник, 15 ноября пишет портал ЛенТВ24. Такое решение Бастрыкин принял в ходе рабочей поездки.

Также глава СК поручил проверить информацию о прекращении деятельности 19-ти Народных музеев в Ленинградской области. Культурному центру СК России, Санкт-Петербургской академии и Санкт-Петербургскому кадетскому корпусу Следственного комитета поручено взять шефство над «Дорогой жизни» и помочь в его восстановлении.

Отметим, уголовное дело возбудили по факту нарушения сохранения и использования объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов. Оно находилось в производстве следственного управления по Ленобласти. Следователи выяснили, что длительное время не поддерживалась сохранность здания музея, а также были внесены конструктивные изменения без разрешения.

Однако Генпрокуратура не утвердила обвинительного заключения, поэтому дело было прекращено. Впоследствии Александр Бастрыкин отменил это решение и поручил возобновить расследование.

Ранее Бастрыкин также поставил на контроль законность увольнения директора Лукашевской школы, в защиту которого 700 человек подписали петицию.