Бессимптомно переболевшим Covid-19 россиянам выдадут QR-код

Граждане, бессимптомно переболевшие коронавирусом, смогут получить QR-код. Однако для этого необходим будет подтвержденный диагноз.

Об этом сообщает Интерфаксом со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова в понедельник, 15 ноября.

У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат, — сказал Хубезов.

Как сообщил депутат, нормы законопроектов, внесенных недавно правительством, не повлияют на такую категорию граждан. Он отметил, что в инициативах о введении QR-кодов для посещения общественных мест и пользования транспортом пока не уточняется количество антител, которые могут стать основанием для получения QR-кодов.