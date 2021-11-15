Булыжник весом под 80 кг обронил нерадивый водитель «Камаза» на проезжую часть в Кингисеппе

Неравнодушный житель Кингисеппа поделился кадрами одной из дорог города, где на проезжей части лежит куча грязи, а среди нее — булыжник весом под 80 кг. Встреча с таким «препятствием» ночью могла бы быть роковой.

Об этом пишут в группе СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП вечером, 15 ноября. Как сообщил мужчина, в профильных службах о данном инциденте в курсе не были. Судя по тому, что мужчине и еще одному неравнодушному пришлось убирать камень с дороги самостоятельно, службы на указанный участок не доехали.

Вероятно, что «беспорядок» на дороге устроил большегруз, который перевозил грунт, и по неизвестным причинам просыпал часть на дорогу.

Камень весом где-то 50-80 кг. Кое-как оттащили на обочину с ещё одним неравнодушным человеком, а остальные проезжают мимо. А в темноте любой наедет и останется без авто, — пишет автор снимков.