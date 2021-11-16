Прямая линия с Дрозденко от льготного проезда и школьных автобусов до вакцинации

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на традиционной прямой линии ответил на вопросы жителей. Спектр широк: от льготного проезда и школьных автобусов до пособий и вакцинации.

Вам будет интересно Прямая линия с Александром Дрозденко: освещение, остановки и медицинское обслуживание Вчера, 18 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел прямую линию с жителями региона. Напомним, задать свой вопрос или обратиться в... 19.10.2021 340

Напомним, задать свой вопрос или обратиться в профильное ведомство можно напрямую — у каждого областного комитета, а также у всех администраций районов есть официальные группы в социальных сетях. Также все органы исполнительной власти активно работают с платформой «Госуслуги.Решаем вместе», куда также можно обратиться.