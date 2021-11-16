Под Тосно нашли нелегальную птицеферму среди гор мусора — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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В деревне Пионер Тосненского района Ленобласти обнаружили незаконную птицеферму. Нелегальным животноводством уже заинтересовалась прокуратура.

Под Тосно нашли нелегальную птицеферму среди гор мусора - фото птицеферма, прокуратура, незаконная деятельность, нарушения, ЛенобластьФото: Фото: прокуратура Ленинградской области
Под Тосно нашли нелегальную птицеферму среди гор мусора - фото птицеферма, прокуратура, незаконная деятельность, нарушения, ЛенобластьФото: Фото: прокуратура Ленинградской области
Под Тосно нашли нелегальную птицеферму среди гор мусора - фото птицеферма, прокуратура, незаконная деятельность, нарушения, ЛенобластьФото: Фото: прокуратура Ленинградской области
Под Тосно нашли нелегальную птицеферму среди гор мусора - фото птицеферма, прокуратура, незаконная деятельность, нарушения, ЛенобластьФото: Фото: прокуратура Ленинградской области
Под Тосно нашли нелегальную птицеферму среди гор мусора - фото птицеферма, прокуратура, незаконная деятельность, нарушения, ЛенобластьФото: Фото: прокуратура Ленинградской области
Под Тосно нашли нелегальную птицеферму среди гор мусора - фото птицеферма, прокуратура, незаконная деятельность, нарушения, ЛенобластьФото: Фото: прокуратура Ленинградской области
Под Тосно нашли нелегальную птицеферму среди гор мусора - фото птицеферма, прокуратура, незаконная деятельность, нарушения, ЛенобластьФото: Фото: прокуратура Ленинградской области

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли на участке, принадлежащем АО «Племхоз имени Тельмана», оборудованное под содержание кур и гусей. При этом, было выявлено нарушение требований законодательства.

Также участок оказался расположен рядом со свалкой — вокруг все захламлено бытовыми и производственными отходами.

В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконной предпринимательской деятельности проверочные мероприятия продолжаются, — следует из сообщения прокуратуры.
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Под Тосно нашли нелегальную птицеферму среди гор мусора - фото птицеферма, прокуратура, незаконная деятельность, нарушения, Ленобласть
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