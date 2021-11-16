Под Тосно нашли нелегальную птицеферму среди гор мусора — фото

В деревне Пионер Тосненского района Ленобласти обнаружили незаконную птицеферму. Нелегальным животноводством уже заинтересовалась прокуратура.
Фото: Фото: прокуратура Ленинградской области
Фото: Фото: прокуратура Ленинградской области
Фото: Фото: прокуратура Ленинградской области
Фото: Фото: прокуратура Ленинградской области
Фото: Фото: прокуратура Ленинградской области
Фото: Фото: прокуратура Ленинградской области
Фото: Фото: прокуратура Ленинградской области
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли на участке, принадлежащем АО «Племхоз имени Тельмана», оборудованное под содержание кур и гусей. При этом, было выявлено нарушение требований законодательства.
Также участок оказался расположен рядом со свалкой — вокруг все захламлено бытовыми и производственными отходами.
В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконной предпринимательской деятельности проверочные мероприятия продолжаются, — следует из сообщения прокуратуры.
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16.11.2021 80