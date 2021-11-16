В деле об расчленении 66-летнего мужчины в Петербурге подозревают его сына

35-летний сын погибшего задержан полицией. Он попал под подозрение после уточнения обстоятельств пропажи 66-летнего мужчины.

Как передает «Фонтанка», предварительно известно, что дочь погибшего, с которой он проживал в квартире в Выборгском районе Петербурга, сообщила, что, уходя 13 ноября из дома, мужчина упомянул, что собирается заехать к сыну в квартиру на Новосмоленской набережной. Когда отец не вернулся, она пошла в полицию. К поискам также подключились волонтеры «Лиза Алерт», которые разместили в социальных сетях ориентировку.

Задержанный сын пропавшего подтвердил, что отец к нему заезжал, но потом сказал, что отправляется в поездку. Телефон погибшего был вне зоны действия сети. Также по неуточненным данным почти сразу после задержания мужчина стал давать признательные показания.

Ранее мы сообщали, что в сумке с частями тела погибшего нашли его паспорт.