С 2022 года в России увеличат размер пособия по безработице на 662 рубля

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил постановление, согласно которому с 2022 безработные граждане России смогут рассчитывать на увеличение пособия.
С 1 января будущего года сумма в 12 792 рублей станет максимальной при расчете пособия по безработице, это на 662 рубля больше, чем сейчас.
Минимум, на который может рассчитывать безработный россиянин, по тому же документу устанавливается в размере 1,5 тыс. рублей.
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12.11.2021 422