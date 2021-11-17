С 2022 года в России увеличат размер пособия по безработице на 662 рубля

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил постановление, согласно которому с 2022 безработные граждане России смогут рассчитывать на увеличение пособия.

С 1 января будущего года сумма в 12 792 рублей станет максимальной при расчете пособия по безработице, это на 662 рубля больше, чем сейчас.

Минимум, на который может рассчитывать безработный россиянин, по тому же документу устанавливается в размере 1,5 тыс. рублей.