В Совфеде предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации

Врачей, отговаривающих россиян от прививки от COVID-19, необходимо пожизненно лишать медицинских дипломов, считает сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

«Я убежден, что в таких случаях должно быть пожизненное лишение диплома врача. Врач, который отговаривает от вакцинации — это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией», — заявил сенатор РИА Новости.

По его словам, сейчас для таких врачей предусмотрена дисциплинарная ответственность, предусматривающая увольнение, однако стоит подумать об ужесточении наказания, вплоть до уголовной ответственности.

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Башкин также не исключил, что врачи, отговаривающие граждан от прививки от коронавируса, могут быть связаны с продавцами поддельных сертификатов о вакцинировании и QR-кодов.