Российские компании приостановили поставки обуви в Белоруссию из-за проблем с маркировкой

Российские производители обуви объявили о приостановке поставок продукции в Белоруссию. Причиной стали проблемы с несовместимостью систем маркировки товаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на обращение отраслевых игроков.
Белорусское министерство по налогам и сборам получило письмо от Nike, Lamoda, «Спортмастера» и «Детского мира». В тексте говорится, что локальная система мониторинга начала браковать коды российского образца, из-за чего возникают проблемы с распространением товаров.
Массовый характер проблемы может угрожать финансовому положению компаний. Также им может быть назначен штраф в размере до 50% от стоимости продукции. Указанные обстоятельства заставили фирмы сворачивать поставки в страну.
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