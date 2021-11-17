Российские компании приостановили поставки обуви в Белоруссию из-за проблем с маркировкой

Российские производители обуви объявили о приостановке поставок продукции в Белоруссию. Причиной стали проблемы с несовместимостью систем маркировки товаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на обращение отраслевых игроков.

Белорусское министерство по налогам и сборам получило письмо от Nike, Lamoda, «Спортмастера» и «Детского мира». В тексте говорится, что локальная система мониторинга начала браковать коды российского образца, из-за чего возникают проблемы с распространением товаров.

Массовый характер проблемы может угрожать финансовому положению компаний. Также им может быть назначен штраф в размере до 50% от стоимости продукции. Указанные обстоятельства заставили фирмы сворачивать поставки в страну.