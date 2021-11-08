В России могут обнулить пошлины на импорт мяса для стабилизации цен

Минсельхоз предложил отменить пошлину на ввоз в Россию замороженной говядины и свинины, чтобы стабилизировать цены на мясо на внутреннем рынке. Об этом говорится в письме ведомства, направленном в аппарат правительства.

Сейчас за ввоз зарубежной продукции компании платят сбор 15% и 25% за говядину и свинину соответственно. С октября импортеры говядины лишились возможности получать скидку на пошлину при въезде в России. Также в ведомстве напомнили о сокращении производства свинины из-за вспышек африканской чумы свиней в некоторых российских регионах.

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Минсельхоз предложил обнулить пошлину для ввоза в рамках квоты в размере 200 тысяч тонн для свинины и столько же для говядины.

Ранее в Минсельхозе допустили подорожание молочных продуктов в России с декабря.