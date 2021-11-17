С 2023 года всех новорожденных в России будут обследовать на 36 заболеваний, среди них СМА

Всех новорожденных в России с 2023 года будут обследовать на 36 заболеваний, сообщил главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев.

«С 2023 года будет расширен перечень скринированных заболеваний для всех новорожденных. Сейчас все новорожденные в нашей стране — это 1,4 миллиона — они обследуются на пять наследственных заболеваний, с 2023 года это будет обследование на 36 заболеваний, и одно из них — это спинальная мышечная атрофия», — сказал Куцев на пресс-конференции по спинальной мышечной атрофии.

По его словам, должны быть подготовлены нормативные документы, закуплено оборудование, расходные материалы, проведено обучение специалистов — на это уйдет конец 2021 года, весь 2022 год и возможно первая половина 2023 года, пишет РИА Новости.