Выборгский детсад оказался среди лучших в Ленобласти

Детский сад №32 города Выборга – в числе лучших по результатам регионального конкурса.

Конкурс проводился в рамках выявления перспективных моделей государственно-общественного управления образованием, рассказали в пресс-службе Администрации Выборгского района.

Финальный этап областного мероприятия проходил в формате пресс-конференции, состоящей из двух частей. Первая — «ораторские монологи», которая предполагала выступление представителей команды об опыте работы и достижениях органа государственно-общественного управления образовательной организации.

В рамках второй — «публичного диалога». На этом этапе участники отвечали на вопросы компетентного жюри о содержании деятельности данного органа.

В финал прошли три команды дошкольных образовательных учреждений региона, по итогам которого детский сад №32 города Выборга был признан лауреатом конкурса.