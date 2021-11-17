В Кингисеппе собрали порядка 6 тонн покрышек в рамках экологической акции

Акция «МиссияШина: дорога чистоты» прошла в Кингисеппе. Буквально через два дня подобная акция состоится и в Волосово.

В Кингисеппе в среду, 17 ноября, прошла акция по сбору и дальнейшей утилизации автомобильных покрышек. Об итогах мероприятия рассказали в Управляющей компании по обращению с отходами в Ленобласти.

В течение двух часов жители Кингисеппа направили на переработку пять тонн автомобильных покрышек. Всего в городе было собрано шесть тонн шин.

Напомним, что складировать автомобильные покрышки на контейнерных площадках запрещено. Акция была организована региональным оператором по обращению с отходами и утилизатором «Премио Крамб».