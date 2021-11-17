Правительство обсуждает выдачу QR-кодов россиянам, имеющих антитела к Covid-19

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

Информацию об этом предоставил ТАСС в среду, 17 ноября.

По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», — заявила Попова.

Ранее стало известно, что граждане, бессимптомно переболевшие коронавирусом, смогут получить QR-код. Однако для этого необходим будет подтвержденный диагноз.