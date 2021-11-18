Бизнесменам Ленобласти помогут с оплатой аренды

Предприниматели, пострадавшие от «антиковидных» ограничений, могут получить субсидии на возмещение расходов по аренде. Прием заявок уже начался

Прием заявок ведет комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти. Заявки подаются только в электронном виде посредством информсистемы.

Возмещению подлежит не более 90% расходов по аренде помещений, оплаченных в период с августа по октябрь 2021 года. Расчет суммы субсидии идет исходя из количества работников за 9 месяцев 2021 года, на одного работника – не более 39445 рублей.

Полный список ОКВЭД и порядок предоставления субсидии размещен на сайте в разделе «Субсидии». Напомним, что Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области запустил чат-бот на платформе Telegram по ссылке. Проконсультироваться у бизнес-помощника можно в любое время суток.

Также в области действует Федеральная кредитно-гарантийная поддержка, которая включает в себя долгосрочные инвестиционные и оборотные кредиты малому и среднему бизнесу, в том числе индивидуальным предпринимателям, в различных отраслях по фиксированным процентным ставкам. Здесь действует также гарантийная поддержка в рамках Национальной гарантийной системы (НГС).