Жителя Выборга подозревают в изнасиловании пятилетней дочки экс-супруги

С заявлением на бывшего супруга в полицию Ленобласти обратилась мать девочки.

43-летняя жительница Выборга заявила, что 18 июля в период с 13.00 до 21.20 бывший муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2016 года рождения.

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56-летнего мужчину задержали и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что задержанный нигде не работает, ранее он был судим за хулиганство и незаконное хранение оружия.