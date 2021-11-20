Сегодня, 20 ноября, во многих странах мира проходят праздничные мероприятия в честь дня ребенка. Дата выбрана выбрана неспроста. В 1989 году в этот день Генеральной Ассамблеи была принята «Конвенция о правах ребенка». Она признала, что все дети мира нуждаются в разностороннем и гармоничном развитии, которого можно добиться путем уважительного отношения к нуждам и желаниям ребенка. В России День защиты детей официально проходит 1 июня. Редакция ivbg.ru собрала интересные факты со всего мира о детях и традициях, связанным с ними.

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Мировые достижения

Самый маленький ребенок в мире родился весом около 270 грамм.

Самый большой новорожденный родился в Китае в феврале 2012 года и установил новый мировой рекорд — 17,04 килограмм. Его назвали Чон Чун. А самым крупным малышом в России с весом семь килограмм 75 грамм стала Надя, которая появилась на свет в сентября 2007 года в родильном отделении больницы Барнаула. Девочка стала 12 ребенком в семье.

Самой юной матерью в мире считается пятилетняя Лина Медина из Перу. У девочки рано произошло половое созревание в результате гормонального сбоя. Имя отца не было установлено. Самой пожилой матерью считают Раджо Деви Лохан из Индии, которая родила своего первенца в 2008 году благодаря ЭКО в возрасте 69 лет. Девочку назвали Навин.

Российская крестьянка, которая жила в XVIII веке, воспроизвела на свет самое большое число детей и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса — у нее был 69 детей. Женщина рожала 27 раз: 16 раз двойню, семь раз тройню и 4 раза по четыре близнеца. Из всех детей младенческий возраст не пережили только двое.

В Австралии зафиксирован самый высокий процент детей, которые благополучно родились после искусственного оплодотворения.

Детский сад и школа

В Китае посещение детского сада возможно с двухлетнего возраста.

Дети в Бельгии начинают ходить в школу с трех лет.

Воспитание в Японии построено таким образом, чтобы стимулировать у ребенка лучшие качества. В школе не допускается оценка детей с негативным содержанием — «плохой», «слабый» и подобное. Желая добиться желаемого результата на стендах с правилами в детских образовательных учреждениях сопоставляют «так поступает хороший ребенок» и в противовес — «так хороший ребенок не поступает».

Про имена

Некоторые родители-креативщики продолжают давать своим детям необычные имена. Особой популярностью в России пользуются позаимствованные из других стран, стародавние или имена, сформировавшиеся благодаря известным личностям или знаменательным событиям, а также имена героев мультфильмов. На территории РФ часто встречаются: Мартин, Астра, Радий, Заря, Люцифер, Сирень, Карамель, Марфа, Агафья, Моника, Эмма, Мадлен, Лаура и другие.

Отметим, что в 2017 году Владимир Путин издал указ, который запрещает россиянам называть детей цифрами, знаками препинания и бранными или неэтичными словами, что помогло немного поубавить родительское воображение.

В России зарегистрировано свидетельство о рождении, где ребенка зовут Сказочный Алладин Алексеевич. А в одной таджикской семье двоюродные братья получили имена Путин и Шойгу.

Другие интересные факты

Датой рождения ребенка в Индии и Корее принято считать день зачатия.

Во Франции у дедушек и бабушек, также как и в России, принято сидеть с внуками. Те, кто этого не делает, подвергается общественному осуждению как черствый человек.

Количество детей-индиго в каждым годом увеличивается. Возможно, что причиной высокого роста численности детей с феноменальными способностями стало то, что они вышли из тени. Власти многих стран разрабатывают программы, согласно которым особенные дети смогут учиться в специальных заведениях, соответствующих их умениям. Отметим, что дети-индиго предрасположены к психической дисгармонии, поэтому среди них много самоубийц.