Наличие хобби очень важно в любом возрасте. Если оно верно подобрано, то поможет справляться с трудностями, выравнивая эмоциональный фон и заставляя двигаться дальше. Многие родители, желая для своих детей лучшей жизни, начинают усердствовать с посещением различных развивающих кружков и спортивных секций. Другие поощряют нежелание ребенка заниматься чем-либо для своего развития. Редакция ivbg.ru пообщалась с семейным психологом Вероникой Кирилловой и клиническим психологом, членом Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Марией Логиновой и рассказывает, чем руководствоваться при выборе детского хобби, какие могут возникнуть сложности в процессе и как их решить.

Вам будет интересно Взаимодействие с инвалидами: как научить ребенка общаться со сверстниками с особенностями? Многие родители, когда сталкиваются с инвалидами, в особенности с детьми, теряются и не знают, как правильно объяснить своему ребенку, что... 27.09.2021 1223

Есть ли какие-то правила, согласно которым родителям стоит выбирать первые курсы, кружки и секции для детей?

«Если есть ограничения по здоровью: показания и противопоказания узких медицинских специалистов, например, если невролог не рекомендует командные виды спорта или выдает запрет на кувырки и другое. Также следует учитывать возраст ребенка, время кружка и их количество. Многие родители не осознают, что детский сад — это тоже работа для ребенка хоть и в игровой форме. Ему тоже нужно отдыхать. По несколько кружков после сада и все дни недели — перебор. От вида деятельности ребенок должен получать удовольствие», — говорит Мария Логинова.

По мнению Вероники Кириловой, родителям при выборе кружка или секции следует руководствоваться желанием самого ребенка, учитывать то, к чему он испытывает повышенный интерес. К примеру, если дочь сама ведет родителей в музыкальную школу, то вероятность, что она ее закончит намного больше. Если сын при виде футбольного мяча забывает обо всем, то стоит найти подходящую детскую команду, а родителям записаться в активные болельщики. Так же выбирая секцию или развивающие занятия необходимо понаблюдать за ребенком в свободной игровой деятельности, предложить вместе посетить пробное занятие, при этом не настаивать, если ребенок чувствует дискомфорт и просит уйти.

Стоит ли родителям настаивать на продолжении хождения в какой-то кружок в то случае, когда ребенок не хочет? Если да, то чем это должно мотивироваться с родительской стороны?



«Этот вопрос лучше всего рассматривать в индивидуальном порядке. Здесь нет универсальной рекомендации. В одном случае нужно помочь прожить ребенку кризис спортивной или музыкальной карьеры и остаться ему родителем и другом, в другом — сменить вид деятельности или сделать небольшую паузу», — ответила член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.

Вероника Кириллова считает, что рано или поздно родители столкнутся с ситуацией, когда ребенок отказывается посещать секцию или кружок. На это могут быть разные причины, как ситуативные — сегодня уже устал, так и более глубокие — конфликт с другими ребятами или с педагогом. Задача родителей обсудить трудности, с которыми столкнулся ребенок и при необходимости обратиться к педагогу за помощью. Дети эмоциональны и многогранны, а отработка какого-либо навыка может быть монотонной. Стоит обсудить положительные стороны и на примере из собственного детства показать, как усидчивость помогла достигнуть высоких результатов.

Какое место в жизни ребенка, подростка и взрослого имеет хобби с точки зрения психологии? «Во время процессов, от которых человек получает удовольствие, естественным образом вырабатывается дофамин. Именно это вещество используется мозгом для оценки и закрепления важных для дальнейшей жизни действий. Чем больше ребенок, подросток, взрослый умеет находить и применить для себя занятия по душе, тем больше велика вероятность того, что не будет потребности «искать» дофамин другими путями: заедание едой, курение, алкоголь, компьютерные игры, наркотики и подобное. У хобби есть еще одно главное «побочное» свойство — формируются новые нейронные сети. Чем разнообразнее виды деятельности, тем больше нейронных сетей, которые создают хороший фундамент для дальнейшего развития.», — пояснила свою точку зрения клинический психолог. Вам будет интересно Киберспорт: в чем его отличие от игромании и какие специальности предлагает эта сфера? 20 лет назад Россия стала первой страной, которая официально признала киберспорт, но из-за низкого развития этой сферы на территории страны... 17.10.2021 1586

Семейный психолог уверена, что хобби в жизни ребенка, подростка и взрослого – это то, чем он занимается в свободное время. В каждом возрасте есть свои особенности. Для детей – это любимая игра, которая увлекает и захватывает. Для подростков – это пространство, в котором он может реализовать свою жажду независимости. Для взрослого – это ресурс, который помогает восстановиться эмоционально. Если хобби подобрано верно, оно улучшает настроение, повышает самооценку, расширяет кругозор.

Как объяснить ребенку, что развивать свои природные таланты — это устойчивая почва для своего будущего?

«Если мы говорим про малыша, то объяснение причины развития его таланта лишнее. Для ребенка важно играть, исследовать мир, его свойства, возможности, а главное — себя в этом мире и при этом получать удовольствие. Зачастую родители делают акцент на развитии таланта, реализовывая свои амбиции, что порой порождает страхи и неврозы у детей. Но опять же, это не про всех родителей, и не про всех детей. Про будущее есть смысл обсуждать с ребенком после 10-12 лет, когда лобные доли уже достаточно сформированы, но еще продолжают созревать. Именно они отвечают за программирование и контроль», — рассказала член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.

Вероника солидарна с мнением Марии. Ребенку в силу возраста трудно понять, как развитие природных талантов может повлиять на будущую профессию или успешность в жизни. Она рекомендует поговорить о том, что многосторонне развитый человек, обладающий большим количеством знаний, умений и навыков сможет выбрать в будущем профессию по душе.

Правда ли, что дети без увлечений сложнее переносят подростковый период и входят во взрослую жизнь?

«Да, заточенность исключительно на учебе — выполнение только домашних заданий чаще всего переходит в далеко неприятное времяпрепровождение и выработку кортизола — гормона стресса. Он тормозит или блокирует работу префронтальной коры головного мозга, тем самым не давая возможность следовать своей желаемой программе. Представьте, будто вы пробуксовываете колесами автомобиля в мокрой почве: чем больше давите на газ, тем больше зарываетесь. Также выброс кортизола снижает иммунитет. А так как мозг в любом случае будет требовать дофамин — гормон удовольствия, то ребенок или подросток будет его искать любым неконструктивным путем — еда, гаджеты, сигареты, алкоголь и прочие. Мозг и психика такого подростка не имеет нужного количества нейронных сетей, несформировавшихся в силу бедности опыта, которые обычно помогают в новых ситуациях находить и применять различные способы решения», — пояснила Мария Логинова.

Семейный психолог считает, что подростковый возраст – это время перемен. Часто ребята оставляют прежние увлечения и ищут более интересное, более «крутое» занятие. Эти поиску могут привести к разным последствиям и задача семьи в этот период оставаться на связи с подростком, интересоваться окружением, продолжать проявлять заботу и любовь.

Может ли наличие хобби помочь ребенку пережить сложности в трудных ситуациях, например, живя в неполной или проблемной семье?

«Само по себе хобби может отвлечь и создать некую эмоциональную подушку безопасности (помним про дофамин), однако в трудных ситуациях чаще всего нужна как минимум поддержка взрослого, как максимум помощь специалиста. Мысли как реакция на событие, а затем и эмоции с последующими действиями могут сыграть злую шутку с неокрепшей психикой ребенка, подростка и даже взрослого», — рассказала клинический психолог.

Вероника Кириллова уверена, что идеальных семей не бывает, но все же есть дети, которые вынуждены, расти в неблагополучной семье. В проблемной семье они приобретают много негативного опыта и часто бывает, что хобби единственный выход получить хоть какой-то положительный жизненный опыт. Испытывая трудности в учебе, в общении со сверстниками, в общении с учителями в школе, ребята из неблагополучных семей нуждаются в разрядке негативных эмоций. Занятия активными видами спорта позволяют уменьшить эмоциональное напряжение, повысить самооценку, увидеть перспективы будущей жизни. Чем больше вокруг такого ребенка будет понимающих взрослых, например, тренер или классный руководителей, тем больше шансов на компенсирование нарушений в семье.