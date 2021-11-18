За утро в Выборгском районе произошло два ДТП с участием грузовиков, есть пострадавший

За утро четверга, 18 ноября, на федеральной трассе «Выборг-Светогорск» в Выборгском районе Ленобласти произошло два ДТП с участием грузовиков. Дорожники предупреждают о влажном асфальте.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 43 километре трассы столкнулись грузовой и легковой автомобили, после чего легковушка врезалась в ограждения. Один человек пострадал. На данном участке организовано реверсивное движение.

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Второе ДТП произошло на 20 километре дороги. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. Никто не пострадал. Для подъема большегруза вызвали спецтехнику. Движение организовано по двум полосам.