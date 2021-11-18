Ленобласть намерена увеличить турпоток до 6,5 млн человек в год

Власти Ленобласти намерены к 2023 году увеличить ежегодный туристический поток до 6,5 миллионов человек в год, несмотря на коронавирус.

«В 2019 году в регионе побывали 5,5 миллиона туристов. Однако с началом пандемии произошло значительное снижение турпотока. В 2020 году Ленобласть посетили уже 4,5 миллиона человек. Туристический поток должен восстановиться, когда будут открыты границы. Через пару лет у нас будет, я думаю, 6,5 миллиона туристов», — отметил председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский.

Туристические итоги 2021 года еще не подводили, но уже сейчас понятно — уровень будет ниже допандемийного. Чайковский добавил, что регион потерял иностранцев и переформатировался под внутренний туризм.

Вам будет интересно Внесены изменения в закон о развитии туризма в Ленобласти Областные депутаты привели областной закон в соответствии с федеральным. Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, депутатами были внесены изменения в областной... 16.11.2021 94

Он также добавил, что во время пандемии регион старается развивать туризм под открытом небом. В этом году в Ленобласти открыли 27 экотроп из 47 планируемых.

Также в Ленобласти готовится проект развития яхтенного туризма.