Внесены изменения в закон о развитии туризма в Ленобласти

Областные депутаты привели областной закон в соответствии с федеральным.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, депутатами были внесены изменения в областной закон «О развитии туризма в Ленинградской области и о признании утратившими силу некоторых областных законов и отдельных положений областных законов».

Это было сделано с целью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. В частности, законодательством расширяется перечень полномочий правительства Ленобласти по созданию благоприятных условий для развития туризма в регионе за счет включения в перечень полномочий по участию в организации профессионального и дополнительного образования в сфере туризма. К компетенции правительства также отныне будут относиться полномочия по утверждению положения о региональном государственном контроле за деятельностью организаций, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Кроме того, законопроектом устанавливается возможность передачи правительством Ленобласти ряда полномочий по созданию благоприятных условий для развития туризма уполномоченному органу, которым является комитет по культуре и туризму.

Также законопроектом предлагается наделить уполномоченный орган в сфере туризма следующими полномочиями: по созданию аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, внесению сведений об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков; утверждению формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика; выдаче аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика и нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика; принятию решения о прекращении действия аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика.

В результате проект закона был принят во втором и третьем чтениях.

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