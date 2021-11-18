Частный сектор в Никольском заволокло дымом от крупного пожара в жилом доме

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы делятся кадрами серьезного возгорания в жилом частном доме.

О происшествии сообщают в группе Никольское.NET — группа города Никольское в четверг, 18 ноября.

Как отметили местные жители в комментариях, пожарные уже занимаются ликвидацией пожара. Информации о причинах ЧП и пострадавших пока нет.

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