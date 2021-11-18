Уроженца Ярославля госпитализировали в тяжелом состоянии

В Кировском районе Санкт-Петербурга у станции «Автово» мужчина попал под колеса тепловоза. Подробности раскрывает Управление на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Все случилось 18 ноября. Увидев стоящий состав, 40-летний уроженец Ярославля решил не дожидаться освобождения путей и проползти под тепловозом. В тот момент, когда мужчина уже находился под ним, махина тронулась с места. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии.