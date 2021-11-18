Прокуратура получит расширенный доступ к персональным данным россиян

В России одобрен проект закона, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным не только в рамках надзора, но и при выполнении других функций.
Законопроект направлен на устранение правовой коллизии: он наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистических данных о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры. Например, контроля за соблюдением государственными служащими требований антикоррупционного законодательства, — цитирует Интерфакс заявление председателя правления Ассоциации юристов России, члена комиссии Владимира Груздева.
Он отметил, что в соответствии законодательством прокуратура вправе получать и обрабатывать персональные данные только в рамках осуществления прокурорского надзора.
Однако роль ведомства в последнее время возросла. Генпрокуратура является оператором Государственной автоматизированной системы правовой статистики, созданной по ее инициативе.
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