Прокуратура получит расширенный доступ к персональным данным россиян

В России одобрен проект закона, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным не только в рамках надзора, но и при выполнении других функций.

Интерфакс заявление председателя правления Ассоциации юристов России, члена комиссии Владимира Груздева. Законопроект направлен на устранение правовой коллизии: он наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистических данных о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры. Например, контроля за соблюдением государственными служащими требований антикоррупционного законодательства, — цитируетзаявление председателя правления Ассоциации юристов России, члена комиссии Владимира Груздева.

Он отметил, что в соответствии законодательством прокуратура вправе получать и обрабатывать персональные данные только в рамках осуществления прокурорского надзора.

Однако роль ведомства в последнее время возросла. Генпрокуратура является оператором Государственной автоматизированной системы правовой статистики, созданной по ее инициативе.