Мишустин уволил замминистра спорта РФ за прогул на работе

Заместитель министра спорта РФ Ксения Машкова уволена с должности в связи с грубым нарушением должностных обязанностей.
Распоряжение за подписью Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации 18 ноября.
«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — говорится в документе.
Ксения Машкова занимала должность статс-секретаря — замминистра спорта России с 2020 года.
Вам будет интересно
Больницы переполнены из-за большого числа зараженных. Две трети медиков (67 %) в Санкт-Петербурге жалуются на наплыв пациентов и непосильную нагрузку. Об...
18.11.2021 106