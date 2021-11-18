Мишустин уволил замминистра спорта РФ за прогул на работе

Заместитель министра спорта РФ Ксения Машкова уволена с должности в связи с грубым нарушением должностных обязанностей.

Распоряжение за подписью Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации 18 ноября.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — говорится в документе.

Ксения Машкова занимала должность статс-секретаря — замминистра спорта России с 2020 года.