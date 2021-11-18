Продавцы горящего в Юкках магазина бросились спасать свиное мясо — видео

Во Всеволожском районе вечером, 18 ноября загорелись торговые павильоны. Не желая терять продукцию магазина, продавцы кинулись вытаскивать свиные туши.

Об этом рассказали очевидцы в группе ВКонтакте ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Сперва огонь охватил ларек «Правильные продукты», а после перекинулся на магазин «Свежее мясо».

Дыма было очень много, и произошло буквально за 5 минут. Подходим к дверям, а там туман, — написали свидетели происшествия.

На видео попал отважный поступок сотрудников горящего магазина. Рискуя жизнями, они выносили из горящего помещения свиные туши. Удалось ли спасти всех — неизвестно.