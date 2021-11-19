Скоростные катамараны будут курсировать между Санкт-Петербургом и Кронштадтом

За один заход они смогут перевезти 150 человек.
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
По информации телеграм-канала Питерская Булка, судна проекта «Котлин» свяжут Сенатскую площадь и «Остров фортов».
На борту судна жителей и гостей Северной столицы ждут панорамное остекление, оборудование для маломобильных граждан, питание на борту, смотровая площадка для экскурсионных программ.
Судна подходят под условия Санкт-Петербурга (адаптированы под низкие пролёты мостов), поэтому передвигаться на них можно быстро.
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19.10.2021 302