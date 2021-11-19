Скоростные катамараны будут курсировать между Санкт-Петербургом и Кронштадтом

За один заход они смогут перевезти 150 человек.

Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: https://t.me/PiterskayaBulka

По информации телеграм-канала Питерская Булка, судна проекта «Котлин» свяжут Сенатскую площадь и «Остров фортов».

На борту судна жителей и гостей Северной столицы ждут панорамное остекление, оборудование для маломобильных граждан, питание на борту, смотровая площадка для экскурсионных программ.

Судна подходят под условия Санкт-Петербурга (адаптированы под низкие пролёты мостов), поэтому передвигаться на них можно быстро.