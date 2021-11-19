Скоростные катамараны будут курсировать между Санкт-Петербургом и Кронштадтом

Автор: Александр Селиванов
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За один заход они смогут перевезти 150 человек.

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Скоростные катамараны будут курсировать между Санкт-Петербургом и Кронштадтом туристы, Туризм в Санкт-Петербурге, Туризм в России, туризм, судна, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, кронштадтИсточник: https://t.me/PiterskayaBulka
Скоростные катамараны будут курсировать между Санкт-Петербургом и Кронштадтом туристы, Туризм в Санкт-Петербурге, Туризм в России, туризм, судна, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, кронштадтИсточник: https://t.me/PiterskayaBulka

По информации телеграм-канала Питерская Булка, судна проекта «Котлин» свяжут Сенатскую площадь и «Остров фортов».

На борту судна жителей и гостей Северной столицы ждут панорамное остекление, оборудование для маломобильных граждан, питание на борту, смотровая площадка для экскурсионных программ.

Судна подходят под условия Санкт-Петербурга (адаптированы под низкие пролёты мостов), поэтому передвигаться на них можно быстро.

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19.10.2021 302
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