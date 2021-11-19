Петербургский старшеклассник подарил 15-летней школьнице свой венерический букет

Автор: Александр Селиванов
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Такой парок не оценили сотрудники полиции. На ученика старших классов могут завести уголовку.

По информации правоохранительных органов, в больницу поступила 15-летняя школьница с болью в животе. Медики диагностировали у нее половую инфекцию «острый сальпингит».

Позднее в полицию был доставлен герой любовник. Ученик 10-го класса признался, что с лета 2020 года регулярно вступает в половые отношения с девушкой.

Отмечается, что секс у подростков происходил по обоюдному согласию, но от ответственности парня это не спасет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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12.10.2021 464
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